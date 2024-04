Atelier nature pour adhérents : Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Maison de Loire du Loiret Jargeau, samedi 20 avril 2024.

Atelier nature pour adhérents : Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Atelier nature pour adhérents : Atelier découverte des rapaces nocturnes et dissection de leurs pelotes de réjection ! Samedi 20 avril, 10h00 Maison de Loire du Loiret Voir https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-pelotes-de-rejection-matin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Atelier découverte des rapaces nocturnes

et dissection de leurs pelotes de réjection !

Réservé aux adhérents

Vous avez encore la possibilité de prendre votre adhésion en vous rendant directement sur notre site www.maisondeloire45.fr

Tous publics – Rendez-vous à Jargeau – Gratuit

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-pelotes-de-rejection-matin »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}] [{« link »: « http://www.maisondeloire45.fr »}]

FMACEN045V50257K

MaisondeLoire