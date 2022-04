Atelier Nature, peinture et création Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac Catégories d’évènement: Beynac-et-Cazenac

Beynac-et-Cazenac Dordogne Beynac-et-Cazenac EUR 5 Stages d’arts plastiques pour les enfants et ado. (à partir de 5 ans)

Modelage, sculpture, construction, peinture, aquarelle, dessin mais aussi bricolage et découverte d’artistes. Chaque enfant est accompagné dans son projet personnel par un médiatrice en art et une animatrice qualifiée. Stages d’arts plastiques pour les enfants et ado. (à partir de 5 ans)

