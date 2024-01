[Atelier nature] Les amphibiens Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, vendredi 16 février 2024.

[Atelier nature] Les amphibiens Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos Landes

Animé par le CPIE, Seignanx et Adour

A travers l’exposition « Un dragon dans mon jardin… », les enfants participants seront amenés à découvrir la vie mystérieuse des amphibiens et à percevoir la diversité de ces animaux menant une extraordinaire double vie.

7-10 ans

Réservation dès le 30 janvier

Médiathèque Les Temps Modernes Allée du fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 16:00:00



