ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Vende

ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Sainte-Gemme-la-Plaine, 28 octobre 2022, Sainte-Gemme-la-Plaine. ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE

Foret de Sainte Gemme Route de Corpe Sainte-Gemme-la-Plaine Vende Route de Corpe Foret de Sainte Gemme

2022-10-28 – 2022-10-28

Route de Corpe Foret de Sainte Gemme

Sainte-Gemme-la-Plaine

Vende Sainte-Gemme-la-Plaine Tout public – atelier en famille

Prévoir un appareil photo, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. Réservation indispensable – places limitées A l’automne, la nature nous offre une large palette de couleurs et de textures. Devenez artiste de nature le temps d’une balade ! Confectionnez votre oeuvre d’art et donnez vie aux fruits de l’automne. +33 2 51 97 69 80 https://www.sitesnaturels.vendee.fr/ Route de Corpe Foret de Sainte Gemme Sainte-Gemme-la-Plaine

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine, Vende Autres Lieu Sainte-Gemme-la-Plaine Adresse Sainte-Gemme-la-Plaine Vende Route de Corpe Foret de Sainte Gemme Ville Sainte-Gemme-la-Plaine lieuville Route de Corpe Foret de Sainte Gemme Sainte-Gemme-la-Plaine Departement Vende

Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-gemme-la-plaine/

ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Sainte-Gemme-la-Plaine 2022-10-28 was last modified: by ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine 28 octobre 2022 Foret de Sainte Gemme Route de Corpe Sainte-Gemme-la-Plaine Vende Sainte-Gemme-la-Plaine Vende

Sainte-Gemme-la-Plaine Vende