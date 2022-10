ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vende

ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Nalliers, 4 novembre 2022, Nalliers. ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE

Les Huttes Réserve biologique départementale Nalliers Vende Réserve biologique départementale Les Huttes

2022-11-04 15:00:00 – 2022-11-04 17:00:00

Réserve biologique départementale Les Huttes

Nalliers

Vende Atelier en famille

Prévoir un appareil photo pour garder un souvenir de vos créations éphémères.

Prévoir un petit couteau, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. Réservation indispensable – places limitées A l’automne, la nature nous offre une large palette de couleurs et de textures. C’est la saison idéale pour laisser parler votre créativité ! Devenez artiste de nature le temps d’une balade. Confectionnez votre oeuvre d’art et donnez vie aux fruits de l’automne ! Réserve biologique départementale Les Huttes Nalliers

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Nalliers, Vende Autres Lieu Nalliers Adresse Nalliers Vende Réserve biologique départementale Les Huttes Ville Nalliers lieuville Réserve biologique départementale Les Huttes Nalliers Departement Vende

Nalliers Nalliers Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalliers/

ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Nalliers 2022-11-04 was last modified: by ATELIER NATURE, LAND ART D’AUTOMNE Nalliers Nalliers 4 novembre 2022 Les Huttes Réserve biologique départementale Nalliers Vende Nalliers Vende

Nalliers Vende