ATELIER NATURE : LA FORET MYSTERIEUSE Saint-Maurice-Navacelles, 26 juillet 2022, Saint-Maurice-Navacelles.

ATELIER NATURE : LA FORET MYSTERIEUSE Saint-Maurice-Navacelles

2022-07-26 12:00:00 – 2022-07-26 17:00:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles

Un stand interactif d’information et une chasse aux trésors au coeur du Cirque de Navacelles, vous attendent pour un moment ludique sur la faune et la flore locale et sur comment la préserver du feu.

Retrouvez-nous sur place avec Cristelina de l’association Graine de Jade !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

+33 4 67 44 75 79 http://cpie-causses.org/web/spip.php?page=jour&date=2022-07-26

