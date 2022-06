[Atelier nature] : imaginez la résistance par le land art Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Nièvre Saint-Brisson EUR Découvrez la résistance en Morvan, et faites votre résistance en utilisant le land art ! Rdv à la maison du tourisme du Parc du Morvan à Saint-Brisson (58)

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 Découvrez la résistance en Morvan, et faites votre résistance en utilisant le land art ! Rdv à la maison du tourisme du Parc du Morvan à Saint-Brisson (58)

