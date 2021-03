La Vraie-Croix La Vraie-Croix 56250, La Vraie-Croix Atelier nature « Gites à insectes » La Vraie-Croix Catégories d’évènement: 56250

La Vraie-Croix

Atelier nature « Gites à insectes », 31 mars 2021-31 mars 2021, La Vraie-Croix. Atelier nature « Gites à insectes » 2021-03-31 – 2021-03-31

La Vraie-Croix 56250 La Vraie-Croix Venez fabriquer un gîte pour les abeilles solitaires afin de favoriser la pollinisation dans le jardin. A partir de 7 ans. 25€. Animé par l’association Plumes & Papillons. De 14h à 16h au Domaine de Bobéhec. De 14h à 16h au Domaine de Bobéhec. Venez fabriquer un gîte pour les abeilles solitaires afin de favoriser la pollinisation dans le jardin. A partir de 7 ans. 25€. Animé par l’association Plumes & Papillons. Droits gérés

Détails Catégories d’évènement: 56250, La Vraie-Croix Autres Lieu La Vraie-Croix Adresse Ville La Vraie-Croix