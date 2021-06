Atelier nature et régénération (balade nature sur le cordon dunaire, atelier artistique, pique-nique) Lacanau, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lacanau.

Atelier nature et régénération (balade nature sur le cordon dunaire, atelier artistique, pique-nique) 2021-06-19 – 2021-06-19

Lacanau Gironde

Prévoir chaussures fermées, vêtements adaptés aux conditions météo, eau.

Design et nature : lors du forum du littoral, profitez le matin d’une balade nature sur le cordon dunaire ,et d’un atelier artistique. Une première partie de découverte de ce milieu fragile et son écosystème de la forêt de protection à la plage. Elle se poursuivra par un ramassage des déchets, puis après une pause pique-nique, place à la création d’oeuvre d’art avec Mickaël Mourgue plasticien-designer.

RDV à la barrière du parking de la plage « super sud » à Lacanau Océan.

+33 5 56 03 21 01

dernière mise à jour : 2021-06-09 par