Vienne Un.e animateur.trice du CPIE avec le Cercle Poétique de Montmorillon vous propose un atelier Nature et poésie. Venez vous initier à la poésie autour de notre belle nature montmorillonnaise. Ouvert à tous / sur inscription Un après midi « Nature et poésie » le mercredi 25 janvier au café labo de Montmorillon, de 16h30 à 18h animé par le CPIE de Lathus-St Rémi et le Cercle poétique. +33 5 49 91 71 54 Montmorillon

