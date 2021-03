Montigny-lès-Metz Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz Montigny-lès-Metz, Moselle Atelier Nature et Grainothèque Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

Atelier Nature et Grainothèque Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz, 15 mars 2021-15 mars 2021, Montigny-lès-Metz. Atelier Nature et Grainothèque

du lundi 15 mars au lundi 28 juin à Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz Mise en place de la grainothèque et de l’atelier nature Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz 10 Rue Mgr Heintz Montigny-lès-Metz Jérusalem Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T12:00:00 2021-03-15T12:30:00;2021-03-22T12:00:00 2021-03-22T12:30:00;2021-03-29T12:00:00 2021-03-29T12:30:00;2021-04-05T12:00:00 2021-04-05T12:30:00;2021-04-12T12:00:00 2021-04-12T12:30:00;2021-04-19T12:00:00 2021-04-19T12:30:00;2021-04-26T12:00:00 2021-04-26T12:30:00;2021-05-03T12:00:00 2021-05-03T12:30:00;2021-05-10T12:00:00 2021-05-10T12:30:00;2021-05-17T12:00:00 2021-05-17T12:30:00;2021-05-24T12:00:00 2021-05-24T12:30:00;2021-05-31T12:00:00 2021-05-31T12:30:00;2021-06-07T12:00:00 2021-06-07T12:30:00;2021-06-14T12:00:00 2021-06-14T12:30:00;2021-06-21T12:00:00 2021-06-21T12:30:00;2021-06-28T12:00:00 2021-06-28T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Ensemble Scolaire JeanXXIII Montigny-Lès-Metz Adresse 10 Rue Mgr Heintz Ville Montigny-lès-Metz