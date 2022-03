Atelier nature et fabrication Chambon-la-Forêt Chambon-la-foret Catégorie d’évènement: Chambon-la-Forêt

Chambon-la-Forêt, le mercredi 6 avril à 14:00

Découvrez la forêt d’Orléans à travers les arts plastiques, dans un atelier croisé où nous vous proposons de fabriquer du papier. Avec la plasticienne Laëtitia Bourget et avec l’association Loiret nature environnement. 10 places disponibles et ouvert à tous. Inscription obligatoire. Atelier nature et fabrication Chambon-la-Forêt Route de Rilly, Chambon-la-foret Chambon-la-foret

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T17:00:00

