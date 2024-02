ATELIER NATURE ET CREATION Varennes-en-Argonne, jeudi 21 mars 2024.

Jeudi

Faites découvrir à vos enfants âgés entre 0 et 3 ans des expériences motrices et sensorielles grâce à un parcours sensoriel et un atelier de création naturels.Enfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:30:00

fin : 2024-03-21 11:00:00

28 rue Tabur

Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est petite.enfancet@argonne-meuse.fr

L’événement ATELIER NATURE ET CREATION Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2024-02-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE