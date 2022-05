[ATELIER] Nature et chevaux

2022-07-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-08 17:30:00 17:30:00 Spécialement dédié aux enfants, cet atelier offre une véritable expérience en pleine nature mêlant exploration, créativité et contact avec les chevaux ! Chaque jour un nouveau créneau est proposé, avec un goûter inclus.

De 7 à 12 ans. Spécialement dédié aux enfants, cet atelier offre une véritable expérience en pleine nature mêlant exploration, créativité et contact avec les chevaux ! Chaque jour un nouveau créneau est proposé, avec un goûter inclus.

