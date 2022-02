Atelier Nature et Biodiversité Générargues Générargues, 2 mars 2022, GénérarguesGénérargues.

L’histoire de la Bambouseraie en Cévennes est longue depuis 160 ans. Elle reflète la passion d’hommes et femmes attachés à leur environnement, au spectacle vivant et à ses possibilités insoupçonnées comme à l’inspiration qu’elle offre encore et encore aux artistes d’aujourd’hui et de demain. Un lieu chargé d’histoire mais résolument inscrit dans notre époque et toujours tourné vers l’avenir.Pendant toute la saison, La Bambouseraie vous propose un large choix d’évènement pour satisfaire petits et grands : des manifestations musicales, des ateliers de découvertes pédagogiques et d’activités culturelles : Il y en a pour tous les goûts ! on vous y retrouvera avec plaisir.Atelier Nature et Biodiversité :Auprès de nos guides, participez à une initiation à la protection biologique intégrée et découvrez la fabrication d’un hôtel à insecte et d’un mobile en bambou.Le + : Un souvenir à emporter à la maison!Pas réservation préalable nécessaire. Le prix de l’animation est incluse dans le prix du billet d’entrée au parc de la Bambouseraie.*Infos pratiques :- Rendez-vous le mercredi 02 Mars 2022- Où? : La Bambouseraie en Cévennes à Générargues- Quand? : De 13h00 à 16h00- Tarif : Animation incluse dans le billet d’entrée au parc- Informations complémentaires auprès de la Bambouseraie, par téléphone au 04 66 61 70 47 ou par mail à bambou@bambouseraie.fr

bambou@bambouseraie.fr +33 4 66 61 70 47

