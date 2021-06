Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380, Saint-Cast-le-Guildo Atelier nature enfants aux Bonheurs d’Eleonore Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: 22380

Atelier nature enfants aux Bonheurs d'Eleonore 2021-06-21 14:30:00 – 2021-06-21 16:30:00 Les bonheurs d'Eléonore 9 Rue des Pierres Sonnantes

Saint-Cast-le-Guildo 22380

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Venez découvrir les secrets des abeilles sauvages et fabriquez un abri naturel à base de matériaux recyclés pour les accueillir chez vous ! Enfants à partir de 7 ans Animé par Marie Merlen de Petit Bouton d’or 6 places disponibles. bonjour@bonheursdeleonore.fr +33 2 96 80 67 56 http://www.bonheursdeleonore.fr/ Venez découvrir les secrets des abeilles sauvages et fabriquez un abri naturel à base de matériaux recyclés pour les accueillir chez vous ! Enfants à partir de 7 ans Animé par Marie Merlen de Petit Bouton d’or 6 places disponibles. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

