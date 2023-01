Atelier nature de 3 à 6 ans : Tableau d’empreintes Jargeau Jargeau Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Atelier nature de 3 à 6 ans : Tableau d’empreintes Jargeau, 22 février 2023, Jargeau Jargeau. Atelier nature de 3 à 6 ans : Tableau d’empreintes « La Chanterie », boulevard Carnot Jargeau Loiret

2023-02-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-22 11:30:00 11:30:00 Jargeau

Loiret Jargeau 14 EUR 14 Réalisation de moulages d’empreintes d’animaux de Loire. Atelier nature enfant » Tableau à empreintes » accueil@maisondeloire45.org +33 2 38 59 76 60 http://www.maisondeloire45.fr/ Maison de Loire du Loiret

