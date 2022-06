Atelier nature : Bricolage, jeux buissonniers et Land Art

2022-08-25 – 2022-08-25 JEUX BUISSONNIERS & BRICOLAGE NATURE :

Un atelier original pour découvrir et créer avec les éléments naturels des jeux du monde, d’ Asie, d’ Afrique, d’ Amérique du sud … Je vous guide dans cette découverte de jeux fascinants, qui ont chacun une histoire et font partis des traditions.

Fabrication de petits objets, éléments de déco avec les éléments de la forêt LAND ART :

Récolter, rassembler, imaginer et créer seul ou ensemble des œuvres éphémères avec les éléments naturels ramassés tout autour de nous. Laissons notre âme d’ enfant s’ exprimer et jouons en créant avec la nature !

2 ateliers proposés, pour jouer, fabriquer de nos mains, développer la création et et s’ émerveiller Pour tout public JEUX BUISSONNIERS & BRICOLAGE NATURE :

2 ateliers proposés, pour jouer, fabriquer de nos mains, développer la création et et s' émerveiller Pour tout public

