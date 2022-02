Atelier nature biodiversité : création de nichoirs/mobiles en bambou Bambouseraie en Cévennes Générargues Catégories d’évènement: Gard

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Bambouseraie en Cévennes Tarif normal : 13,90 € – Gratuit pour les enfants de 4 à 13 ans – Gratuit adultes en situation de handicap – Gratuit enfants en situation de handicap

Observer, manipuler, composer et créer avec le bambou. Les participants découvrent les éléments constitutifs en bambou pour fabriquer un nichoir ou un mobile. Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie Générargues Gard

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T17:00:00

