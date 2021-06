Euseigne Euseigne Euseigne, Hérens Atelier nature aux Pyramides d’Euseigne Euseigne Euseigne Catégories d’évènement: Euseigne

Hérens

Atelier nature aux Pyramides d’Euseigne Euseigne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Euseigne. Atelier nature aux Pyramides d’Euseigne

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Euseigne

Pour les enfants de 6 à 10 ans De 14h à 17h – Petite randonnée – Jeux dans la nature – Dégustation de produits du terroir – Photo souvenir et diplôme du meilleur explorateur CHF 30.- / enfant / mercredi * 1 payant = 1 offert avec la carte d’hôte d’Hérémence

CHF 30.-

Jeux et petite randonnée pour enfants Euseigne 1982 Euseigne Euseigne Hérens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T17:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T17:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Euseigne, Hérens Étiquettes évènement : Autres Lieu Euseigne Adresse 1982 Euseigne Ville Euseigne lieuville Euseigne Euseigne