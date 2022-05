Atelier nature au Lescarret Le Teich, 14 juillet 2022, Le Teich.

Atelier nature au Lescarret

2022-07-14

Le Teich Gironde

Accompagné d'un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne, venez découvrir le monde des petits animaux et apprenez à identifier les grandes familles à l'aide d'une clé de détermination et d'ouvrages spécialisés. Le temps de quelques heures, petits et grands curieux utiliseront les filets fauchoir, les filets à papillons et les boites loupes pour révéler une faune cachée ! Gratuit sur réservation (en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde).

Relais Nature Lamothe Delta de la Leyre Le Teich

