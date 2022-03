Atelier nature Anim’eau Marcenais, 28 avril 2022, Marcenais.

Atelier nature Anim’eau Marcenais

2022-04-28 – 2022-04-28

Marcenais Gironde Marcenais

Accompagné d’une guide environnement découvrez la faune aquatique d’eau douce. Au cours des différents ateliers, partez à la découverte de cette nature fragile et percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Nos écosystèmes riches n’auront plus de secrets pour vous. Ce monde inconnu regorge de petites bêtes, les connaissez-vous ? Ouvrez grand vos yeux pour les observer, quelles sont leurs spécificités ? Comment les protéger ?

Lors de cette balade matinale prenez le temps de découvrir la nature et les animaux qui nous entourent .

©Pezibear BD

Marcenais

dernière mise à jour : 2022-03-25 par