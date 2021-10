Marcenais Marcenais Gironde, Marcenais Atelier nature Anim’eau Marcenais Marcenais Catégories d’évènement: Gironde

Marcenais

Atelier nature Anim’eau Marcenais, 4 novembre 2021, Marcenais. Atelier nature Anim’eau 2021-11-04 – 2021-11-04

Marcenais Gironde Marcenais Accompagné d’une guide environnement, partez aux abords de l’étang du Moulin de Charlot pour découvrir la faune aquatique d’eau douce. Ce monde inconnu regorge de petites bêtes, les connaissiez-vous ? Ouvrez grand vos yeux pour les observés, quels sont leurs spécificités ? comment les protéger ?

