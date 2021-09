Jargeau Maison de Loire du Loiret Jargeau Atelier nature à partir de 6 ans : Halloween au naturel Maison de Loire du Loiret Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Atelier nature à partir de 6 ans : Halloween au naturel Maison de Loire du Loiret, 30 octobre 2021, Jargeau. Atelier nature à partir de 6 ans : Halloween au naturel

Maison de Loire du Loiret, le samedi 30 octobre à 14:00

Création d’un masque effrayant avec des éléments naturels – Viens déguisé !

Voir http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/animations-grand-public/ateliers-nature

Atelier nature à partir de 6 ans : Halloween au naturel Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Jargeau Autres Lieu Maison de Loire du Loiret Adresse La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Ville Jargeau lieuville Maison de Loire du Loiret Jargeau