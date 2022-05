Atelier Nature

2022-06-08 – 2022-06-08 4 ateliers proposés, autour d’une balade en forêt pour jouer, fabriquer de nos mains, développer la création et se connecter au vivant.

Pour tout public – prévoir vêtements et chaussures adaptées

Participation libre en conscience (prix moyen 10€) JEUX BUISSONNIERS & BRICOLAGE : Un atelier original en pleine forêt pour découvrir et créer avec les éléments naturels des jeux du monde. Je vous guide dans cette découverte de jeux fascinants, qui ont chacun une histoire et font partis des traditions. Fabrication de petits objets, éléments de déco avec les éléments de la forêt. LAND ART : Après une petite balade, nous arrivons au cœur de la forêt pour récolter, rassembler, imaginer et créer seul ou ensemble des œuvres éphémères avec les éléments naturels ramassés tout autour de nous. Laissons notre âme d’enfant s’exprimer et jouons en créant avec la nature ! CABANES & ABRIS : Apprenez à construire facilement des cabanes et abris, testez différentes techniques de construction. Inspirées par les peuples primaires, dans le respect de l’environnement, du sol et du vivant. Adapté à tout âge, possibilité de réaliser des mini-cabanes pour les peuples de la forêt. TRACES & INDICES : Initiation au pistage animalier, chercher des indices, tenter de comprendre les faits et gestes des animaux. 4 ateliers proposés, autour d’une balade en forêt pour jouer, fabriquer de nos mains, développer la création et se connecter au vivant.

