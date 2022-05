ATELIER NATURALISTES ET LITTERAIRES, 8 juin 2022, .

ATELIER NATURALISTES ET LITTERAIRES

2022-06-08 – 2022-06-08

Classer et identifier les espèces, est-ce si compliqué? Avec des médiateurs scientifiques, les enfants pourront le découvrir lors d’un atelier naturaliste et littéraire sur les insectes et les plantes.

Par le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier.

Dès 6 ans – sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

Classer et identifier les espèces, est-ce si compliqué? Avec des médiateurs scientifiques, les enfants pourront le découvrir lors d’un atelier naturaliste et littéraire sur les insectes et les plantes. Par le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier. Dès 6 ans – sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

Classer et identifier les espèces, est-ce si compliqué? Avec des médiateurs scientifiques, les enfants pourront le découvrir lors d’un atelier naturaliste et littéraire sur les insectes et les plantes.

Par le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier.

Dès 6 ans – sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

dernière mise à jour : 2022-04-01 par