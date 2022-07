Démonstration : rencontre avec les dentellières Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Démonstration : rencontre avec les dentellières Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon, 18 septembre 2022, Alençon. Démonstration : rencontre avec les dentellières Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00 Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon Rencontre avec les dentellières pour une démonstration de leur savoir-faire et une présentation des projets en cours de réalisation. Atelier National de la Dentelle au Point d’Alençon 13 rue Jullien, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie

01 44 08 52 00 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/ Proclamée « reine des dentelles » au XIXe siècle, la dentelle au Point d’Alençon est aujourd’hui inscrite sur la Liste Représentative du patrimoine mondial de l’UNESCO

