Visite d’un atelier de céramique 1 et 2 avril Atelier Nathalie Siat Céramiste

Lors de votre visite vous pourrez découvrir l’envers du décor !

Je travaille essentiellement la porcelaine dans mon atelier, notamment en jouant sur la blancheur et le côté translucide de cette matière. Je crée des effets de textures et de transparence par le biais d’impressions des napperons ou joue sur les contrastes entre la blancheur de la porcelaine et des couleurs vives.

Coulage, modelage, engobe, sgrafito, projections, j’aime mêler les différentes techniques de la céramique, et j’aurais plaisir à vous les expliquer lors de votre visite.

Venez retrouver les sardines, alsaciennes, et autres habitants mystérieux de mes créations lors de cette porte-ouverte !

Atelier Nathalie Siat Céramiste 21 rue de Daubensand, 67230 Obenheim Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.nathalie-siat.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688756661 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nathalie-siat.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Estelle Hoffert