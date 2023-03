La beauté des petites choses ou l’art de sublimer le quotidien. Atelier Nathalie Banos, 1 avril 2023, Urmatt.

Ouvrir la porte de l’atelier sur un bout de mon jardin intérieur, découvrir l’envers du décor, les pistes de réflexions en cours, les recherches, que ce soit sur textile ou sur papier (sérigraphies, encres végétales, linogravure, captures d’empreintes végétales), les passerelles entre mes différentes pratiques. Donner à voir ma façon de sublimer le quotidien en imprimant ce que je nomme « la beauté des petites choses » sur des objets usuels (torchons, coussins, serviettes,tabliers,nappes, pochettes…) en pièces uniques ou petites séries.

Mes invitées : Daphné Binckli / Bulle de verre, s’attache à capturer du rêve dans ses perles-bulles de verre, façonnant des petits mondes oniriques à porter en bijoux. Perlière d’art, elle joue subtilement avec la matière et la couleur, capturant des éclats de lumière, de quoi là encore sublimer le quotidien. Céline Sommer / L’Atelier des Bois Jolis, ébéniste de formation, restaure, repeint et patine d’anciens meubles. Jouant de son savoir-faire et de ses convictions écologiques, elle redonne vie aux meubles oubliés en utilisant des peintures à la craie, des cires et des patines naturelles, comme une valeur ajoutée.

Atelier Nathalie Banos 53A rue de Molsheim 67280 URMATT Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

empreintes végétales design textile

Nathalie Banos