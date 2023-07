L’art verrier au service du patrimoine Atelier Natacha Mondon et Éric Pierre La Selle-sur-le-Bied, 16 septembre 2023, La Selle-sur-le-Bied.

L’art verrier au service du patrimoine 16 et 17 septembre Atelier Natacha Mondon et Éric Pierre

Redonner vie au patrimoine

Venez découvrir comment, depuis plus de 20 ans, notre atelier conçoit et réalise des luminaires et des créations en verre pour les monuments historiques les plus prestigieux, au sein de l’atelier. Qui sera complétée par la visite de l’église de Griselles où nos dernières créations, des lustres chauffants en verre, ont été installées.

Lieu : église Saint-Aignan, 45210 Griselles (à 5 km de l’atelier)

Vous pouvez commencer indifférement par la visite de l’atelier ou de l’église Saint-Aignan, dans l’ordre qui vous convient le mieux.

Atelier Natacha Mondon et Éric Pierre 5 rue de Bretagne, 45210 La Selle-sur-le-Bied La Selle-sur-le-Bied 45210 La Selle-sur-le-Bied Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 57 06 06 79 66 02 77 https://www.natachamondonericpierre.fr https://www.facebook.com/ateliernatmonde/ [{« link »: « https://goo.gl/maps/9D9MkX6h653fdtCa9 »}] Depuis plus de vingt ans, l’atelier Natacha Mondon & Éric Pierre, conçoit et réalise des luminaires monumentaux en verre pour les monuments historiques. Création également de tympans d’église en terre cuite vernissée et de mobilier liturgique.

Leur dernière création, un ensemble de cinq lustres chauffants en verre pour l’église Saint-Nicolas de Pertuis, est certainement le premier au monde à concilier esthétique des lustres et performances thermique. Sur la place du village, à droite de la pharmacie. Parking disponible sur la place du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© Natacha Mondon & Eric Pierre