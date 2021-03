Paris En visioconférence Paris Atelier N°2 Richesses Humaines – Trajectoire LUCIE 2030 En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier N°2 Richesses Humaines – Trajectoire LUCIE 2030 En visioconférence, 1 avril 2021-1 avril 2021, Paris. Atelier N°2 Richesses Humaines – Trajectoire LUCIE 2030

En visioconférence, le jeudi 1 avril à 16:00

Comme vous le savez, nous lançons cette année la trajectoire 2030 pour les membres de la Communauté LUCIE. Cette trajectoire se décline en 4 thématiques : Climat, Matière Première, Biodiversité et Richesses Humaines. Vous vous inscrivez ici au deuxième groupe Richesses Humaines. Rendez-vous le jeudi 1er avril pour poursuivre la trajectoire et entrer plus en profondeur dans les indicateurs et outils de mesure. Nous prenons note des remarques suite au premier atelier pour approfondir la réflexion. Au plaisir de vous y voir :) [Inscrivez-vous !](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkdO6vrjIpG92ocmeSKIf9eLu2PuRE3IgE)

Gratuit

Jeudi 1 avril 2021 – En visioconférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T16:00:00 2021-04-01T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris