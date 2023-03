Atelier Matéo Crémades – Sculpture sur parchemin Atelier n°2 – Pôle des Métiers d’art du pays Ségali, 31 mars 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Atelier Matéo Crémades – Sculpture sur parchemin 31 mars – 2 avril Atelier n°2 – Pôle des Métiers d’art du pays Ségali

Unique en France, l’Atelier Matéo Crémades est spécialisé dans la reproduction de rosaces en parchemin, copiées d’après des instruments historiques des 16e et 17e siècles tels que le luth, la guitare baroque, le cistre ou encore le clavecin.

La création de l’Atelier Matéo Crémades en 2017 à Tours est le fruit de plusieurs années de réflexion et de pratique autour de l’interprétation et de la fabrication d’instruments de musique anciens. Musicien, fondateur de l’Ensemble Parchemins, spécialisé dans le répertoire pré-baroque, Matéo s’intéresse tout d’abord à la lutherie et fabrique en autodidacte plusieurs guitares baroques qu’il joue régulièrement en concert.

Grâce à la construction de ces instruments, Matéo redécouvre la technique de fabrication des rosaces en parchemin qui ornent l’ouïe des tables d’harmonie de nombreux instruments anciens.

Fruit d’un savoir-faire élaboré à la renaissance par les luthiers et facteurs d’instruments, les rosaces fabriquées à l’atelier sont entièrement réalisées à la main, au scalpel et aux emporte-pièce. Les différentes feuilles de parchemin de chèvre qui composent ces roses sont patiemment et minutieusement ciselées puis superposées, révélant ainsi des motifs complexes et raffinés.

En 2019, Matéo Crémades est nommé lauréat National du Concours des Ateliers d’Art de France dans la catégorie patrimoine et remporte le Prix Touraine Métiers d’Art.

En 2021, à l’occasion des JEMA, l’Atelier Matéo Crémades participe à l’exposition « Matières à l’oeuvre » organisée par l’INMA à la Galerie des Gobelins de Paris. Cinq rosaces en parchemin y seront exposées.

L’année suivante, « Intermediaries », une de ses scupture en parchemin est exposée au Musée d’art contemporain du 21e siècle de Kanazawa au Japon dans le cadre de la cinquième triennale kogei de Kanazawa.

Aujourd’hui, soutenu par la Fondation Banque Populaire depuis 2021, l’atelier réalise des rosaces en parchemin pour les luthiers et facteurs d’instruments du monde entier. Toujours soucieux de promouvoir ce savoir-faire rare auprès d’un plus large public, Matéo aime aussi extraire la rosace de son contexte instrumental pour la proposer, sous forme d’œuvre d’art à part entière, aux amateurs de beaux objets.

Atelier n°2 – Pôle des Métiers d’art du pays Ségali 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ateliermateocremades.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AtelierMateoCremades/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ateliermateocremades/?hl=fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/@ateliermateocremades »}, {« type »: « link », « value »: « https://twitter.com/MateoCremades »}, {« type »: « email », « value »: « ateliermateocremades@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620129928 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Parchemin Sauveterre-de-Rouergue

Crédit photo : Matéo Crémades