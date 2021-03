Paris En visioconférence Paris Atelier N°2 Biodiversité – Trajectoire LUCIE 2030 En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comme vous le savez, nous lançons cette année la trajectoire 2030 pour les membres de la Communauté LUCIE. Cette trajectoire se décline en 4 thématiques : Climat, Matière Première, Biodiversité et Richesses Humaines. Vous vous inscrivez ici au deuxième groupe Biodiversité. Hélène Leriche, Responsable Biodiversité-Economie de l’association Orée, interviendra de nouveau pour donner le cadre de référence pour aider à définir les seuils d’engagement. Au plaisir de vous y voir :) [Inscriez-vous !](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfu2prjosGNA6562dKTHytRYVXWo5McjY)

Gratuit !

