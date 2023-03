Sublimez votre quotidien à l’atelier MYR SCULPTURES… Atelier MYR SCULPTURES, 1 avril 2023, Montastruc-la-Conseillère.

Sublimez votre quotidien à l’atelier MYR SCULPTURES… 1 et 2 avril Atelier MYR SCULPTURES

Artiste sculpteure céramiste, Myr ose rendre légèreté et volupté à notre vie. L’élégance du féminin pour sublimer notre quotidien. En phase avec la thématique des 17ième JEMA, Myr propose un remède à la morosité ambiante

Sa force créatrice réside dans le dosage entre créativité, savoir-faire technique et désir d’unique et d’exceptionnel. Inspirée par l’élégante exubérance de créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler ou Vivienne Westwood, elle s’offre le luxe de la version « haute couture » de la sculpture. Elle s’aventure dans le mélange des matières comme céramique et plume ou céramique et cuir, créant ainsi d’audacieuses pièces uniques iconiques de l’élégance du féminin : corsets, escarpins, sacs à main, bustes…

Son projet pour ce week end des JEMA : démonstration d’une construction d’un buste-lampe, volume qu’elle montera à la plaque. Dans son atelier réorganisé, elle va également scénographié un coin pour une réelle mise en valeur de son travail. Vous pourrez également découvrir ses pièces en cours, nouvelle collection et son fond d’atelier.

Au plaisir de vous accueillir!

Atelier MYR SCULPTURES 500, route de Lavaur 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE Montastruc-la-Conseillère 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/myrsculptures/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Myrsculptures/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.myr-art.com »}] [{« data »: {« author »: « myrsculptures », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Myr Sculpteur (@myrsculptures) », « thumbnail_url »: « https://scontent.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/175947409_756372925244732_2455330809537400838_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240&_nc_ht=scontent.cdninstagram.com&_nc_cat=108&_nc_ohc=-A8GkvYOnAsAX_7SA3o&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfBiKiCooCdMo7oVly_mh4CLfczL1JpE_I8z5ENCfft7tw&oe=63D92F06&_nc_sid=b9f2ee », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/myrsculptures/ », « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/myrsculptures/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

sculpture sculptures en terre

Création d’un buste en faïence…. Dentelles gravées.