Les enfants découvrent le métier d’architecte dans son atelier Atelier MX ARCHIdesign, 14 octobre 2022, Nice. Les enfants découvrent le métier d’architecte dans son atelier Vendredi 14 octobre, 09h00 Atelier MX ARCHIdesign

Disponibilité de 9h00 à 11h00

Journées nationales de l’architecture Atelier MX ARCHIdesign 22 ter, rue de France – 6000 NICE Vernier Nice 06046 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Tram: arrêt Massena. Parking: rue de Congres, Palais de la Méditerranée

06 13 67 14 16 L’Atelier MX ARCHIdesign est dans un bâtiment atypique, sur la Place de la Croix de Marbre. Au RdC, il y a un local qui a été la Galerie Romanin, quand l’héro de la Résistance, Jean Moulin, était à Nice. Une plaque à lui dédié est sur la façade de la rue de France. Tout l’immeuble a une histoire importante à partager avec les enfants qui vont venir le découvrir. J’ai déjà une reservation de la part d’une classe de l’école RISSO, de 14h00 à 16h00. La maitresse souhaite que les enfants decouvrent le metier d’architecte dans son cabinet. Des projections d’images des projets sont prevus ainsi que une « mise en situation » des enfants en tant que « petits architects ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-14T16:30:00+02:00 Moi même

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Atelier MX ARCHIdesign Adresse 22 ter, rue de France - 6000 NICE Vernier Ville Nice Age minimum 7 Age maximum 11 lieuville Atelier MX ARCHIdesign Nice Departement Alpes-Maritimes

