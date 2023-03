Visite de l’atelier Mutel, gravure et impression taille douce Atelier mutel Orchamps Catégories d’Évènement: Jura

Visite de l’atelier Mutel, gravure et impression taille douce Atelier mutel, 31 mars 2023, Orchamps. Visite de l’atelier Mutel, gravure et impression taille douce 31 mars – 2 avril Atelier mutel Créé en 1793 l’atelier Didier Mutel est heureux de présenter un patrimoine historique, culturel et artistique uniques.

L’atelier est spécialisé dans la gravure et l’impression d’estampes originales et de livres d’artistes. Gravures en relief ou en creux, de la conception à la réalisation, l’atelier allie les techniques traditionnelles aux techniques contemporaines.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’art, l’atelier présentera un ensemble de dessins et des gravures sur la thématique « oiseaux ». Cet axe de travail est engagé depuis trente années à l’atelier, cette ouverture inaugure un cycle d’expositions. Atelier mutel 42 rue de la libération 39700 Orchamps Orchamps 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://ateliermutel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684159018 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 gravure impression taille douce ©ateliermutel

