Atelier Musiques Trad et BAL avec le Folkestra de l’ECHO Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07), mercredi 17 avril 2024.

Atelier Musiques Trad et BAL avec le Folkestra de l’ECHO organisé par Echo des Garrigues Mercredi 17 avril, 17h30 Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T23:30:00+02:00

La Veillée Moderne de l’ECHO

Atelier musiques pour preparer la Soirée ardèchoise du 24 mai :

violon, accordéon, flûtes, guitare, percussions…tout instrument bienvenu

Dés 17H30 ATELIERS

Spécial répertoire ardèche pour animer le Bal du 24 mai : Rigodon valsé, ronde du Coiron, branle des Escarpis, Bourrée lo visto ma mia, farandole de Vallon, Lo rat…

Etude des mélodies ( phrasés, accents…) et jeu en orchestre ( rythmes accompa, grilles…)

Atelier animé par P Mazellier et A Grânicher, partitions et fichiers son sur ruralcafe.com Atelier ouvert à toutes et à tous

20H30 BAL FOLK en scéne ouverte animé par les musiciens de l’ECHO et P Mazellier, A Gränicher, E Grobel…

Entrée libre, Buvette participative, repas tirés des sacs, rens 0676708588 echo.07@orange.fr ruralcafe.com

source : événement Atelier Musiques Trad et BAL avec le Folkestra de l’ECHO publié sur AgendaTrad

Salle du château, Vallon-Pont-d’Arc (07) Salle du château, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{« link »: « mailto:echo.07@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49410 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk