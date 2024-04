[ATELIER MUSIQUE] Stalioù sonerezh iwerzhon / Veau + session musique irlandaise Lieu-dit Kerouspig Cavan, dimanche 21 avril 2024.

[ATELIER MUSIQUE] Stalioù sonerezh iwerzhon / Veau + session musique irlandaise Lieu-dit Kerouspig Cavan Côtes-d’Armor

Stalioù sonerezh iwerzhon / Veau + session musique irlandaise

5 eur noz stal evit an deraouidi // 10€ emezelañ evit 1 bloavezh

6 eur noz session digor d’an holl muzisianed pe get hag e vo digor an davarn ! // Digoust

17h atelier de musique irlandaise débutants // 10€ adhésion pour 1 année

18h session ouverte à tous adhérents et musiciens extérieurs // Gratuit

Bar ouvert aux musiciens et au public à partir de 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21 21:00:00

Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son

Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

