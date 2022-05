Atelier musique « Objets d’hier – sons de demain » Orgon, 18 mai 2022, Orgon.

Atelier musique « Objets d'hier – sons de demain » Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon

2022-05-18 – 2022-05-18 Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

Quelques jouets, des instruments de musique traditionnels, des outils de bricolage ou des accessoires de cuisine, puis ces matières sonores sont sonorisées, échantillonnées et transformées en temps-réel par de nombreux artifices analogiques et / ou informatiques.

Peu à peu, la forme musicale se crée sous les yeux et dans les oreilles des spectateurs.



Chaque participant pourra apporter l’objet de son choix (pas nécessairement un instrument de musique), objet ancien, jouet….

Le compositeur Sébastien Beranger est un esprit curieux ; il vous fera découvrir ses arrangements à l’esthétique singulière. Il sait mêler avec brio objets d’hier et richesse des nouvelles technologies.



Sur inscription.

Atelier musique « Objets d’hier – sons de demain ».

Atelier/concert d’objets sonores transformés en live et à écouter sous casques.

