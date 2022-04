ATELIER MUSIQUE NUMERIQUE BY WOODS FACTORY

45 EUR L'école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l'autonomie et la créativité de chacun. Expérimentez la composition musicale sur Ableton Live avec Séb, que vous soyez musicien ou pas. Les défis créatifs s'enchainent en suivant les étapes de construction d'un morceau : création d'une rythmique, d'une ligne mélodique, utilisation de samples audio. Chaque atelier permet d'expérimenter la conception d'un nouveau morceau tout en utilisant et en approfondissant les fonctionnalités des outils proposés.
woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/ateliers-musique-numerique/

