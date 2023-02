Atelier musique jeune public : Dounia et la princesse d’Alep Cinéma 7 Parnassiens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier musique jeune public : Dounia et la princesse d’Alep Cinéma 7 Parnassiens, 15 février 2023, Paris. Le mercredi 15 février 2023

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif plein à 11,50€ la place. Tarif réduit pour les plus de 65 ans, les chômeurs, et les familles nombreuses (sur justificatif) à 8,50€ la place. Tarif jeune (moins de 27 ans sur justificatif) à 4,90€. Tarif famille : 8€, tarif applicable pour les accompagnants, jusqu’à 2 accompagnateurs et valable à partir de 2 enfants de moins de 16 ans Rendez-vous le mercredi 15 février à 14h00 dans votre cinéma les 7 Parnassiens. Evadez-vous le temps d’une après-midi dans le monde de « Dounia et la princesse d’Alep » en assistant en famille, le mercredi 15 février à 14h00, à la projection du film et à l’atelier musical après la séance. Lors de cet atelier, les enfants vont pouvoir découvrir les instruments joués dans le film et apprendre les paroles d’une chanson du film. Cinéma 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.parnassiens.com/reserver/

Copyright Haut et Court

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma 7 Parnassiens Adresse 98 Boulevard du Montparnasse Ville Paris lieuville Cinéma 7 Parnassiens Paris Departement Paris

Cinéma 7 Parnassiens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier musique jeune public : Dounia et la princesse d’Alep Cinéma 7 Parnassiens 2023-02-15 was last modified: by Atelier musique jeune public : Dounia et la princesse d’Alep Cinéma 7 Parnassiens Cinéma 7 Parnassiens 15 février 2023 Cinéma 7 Parnassiens Paris Paris

Paris Paris