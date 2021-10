Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Atelier “Musique et tradition” pour sénior Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Atelier “Musique et tradition” pour sénior Frahier-et-Chatebier, 17 novembre 2021, Frahier-et-Chatebier. Atelier “Musique et tradition” pour sénior 2021-11-17 – 2021-11-17 MEDIATHEQUE DE FRAHIER ET CHATEBIER 22 rue de Belfort

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités à l’automne 2021.

La Médiathèque de Frahier et Chatebier vous propose de découvrir ou redécouvrir les musiques et les chants traditionnels.

Cet atelier s’adresse aux seniors et débutera à 16h30. Soumis aux conditions sanitaires actuelles (Pass + Masque). bibli.frahier@ccrc70.fr +33 3 84 54 37 29 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités à l’automne 2021.

