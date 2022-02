Atelier musique et danse Centre culturel Jean-Moulin Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Autour du spectacle Yurei Atelier encadré par la compagnie Sine Qua Non Art Les ateliers autour du spectacle Yurei se déroulent en deux temps. Tout d’abord les enfants explorent leur voix avec Tioneb, beatboxer et chanteur, qui finit par les enregistrer un par un pour fabriquer avec eux une partition sonore. Puis Brice, danseur de la compagnie, va leur transmettre certains mouvements de danse électro vus dans la pièce pour créer avec eux leur propre chorégraphie sur la partition sonore qu’ils auront créée auparavant. Un moment d’immersion dans le processus de création de Yurei, vécu par chacune et chacun dans la joie de réunir corps en mouvement et musique. **De 7 ans à 10 ans ● 14h→16h** **De 11 à 18 ans ● 17h→19h** **Tarif des stages : enfant 3€ / adulte 5€** **Sur présentation du billet du spectacle concerné** **Inscription : 05 55 45 94 11 / [gregory.deglane@limoges.fr](mailto:gregory.deglane@limoges.fr)** Dans le cadre du festival Danse émoi, Les Centres Culturels proposent un atelier ouvert à toutes personnes désireuses de découvrir les principes de la création d’une musique et de sa chorégraphie. Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

