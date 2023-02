Atelier musique et bien être Salle sous la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie OT Cahors - Vallée du Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’Évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Atelier musique et bien être Salle sous la mairie, 4 mars 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie OT Cahors - Vallée du Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Atelier musique et bien être 1 Place Gambetta Salle sous la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Salle sous la mairie 1 Place Gambetta

2023-03-04 09:45:00 09:45:00 – 2023-03-04 11:30:00 11:30:00

Salle sous la mairie 1 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 15 EUR 15 Inscriptions et renseignements au 05 65 21 86 47

Date limite le 27 février

Thé/café de bienvenue offert à 9h45 L’association Musique en Sud Quercy vous propose le samedi 4 mars un atelier “Relaxation sonore aux bols tibétains” +33 5 65 21 86 47 ©Pixabay

Salle sous la mairie 1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2023-02-20 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’Évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot OT Cahors - Vallée du Lot Salle sous la mairie 1 Place Gambetta Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie OT Cahors - Vallée du Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Salle sous la mairie 1 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie OT Cahors - Vallée du Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau montratier-sainte alauzie ot cahors - vallee du lot castelnau montratier-sainte alauzie/

Atelier musique et bien être Salle sous la mairie 2023-03-04 was last modified: by Atelier musique et bien être Salle sous la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 4 mars 2023 1 Place Gambetta Salle sous la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Lot OT Cahors - Vallée du Lot Salle sous la mairie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie OT Cahors - Vallée du Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot