En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc Une découverte de la musique par l’écoute, les jeux et une approche physique douce . Cet atelier a pour objectif de : – prendre conscience du lien entre le geste corporel et le geste musical afin de favoriser la compréhension musicale – découvrir et apprécier divers styles et répertoires artistiques – s’approprier des paramètres musicaux (intensité, hauteur, vitesse, rythmes, etc.) par des mouvements corporels et avec la voix Le groupe, dans le respect du rythme de chacun, évoluera sur des propositions musicales diverses d’Occident et d’Orient. Animé par Mme Giang Ngo, professeur au Conservatoire à Rayonnement régional de Versailles Grand Parc. Présentation de l’atelier et rencontre avec le professeur: lundi 3 janvier à 10h30 Dates des cours: 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 avril, 9, 16, 23 mai 2022. le lundi de 10h30 à 12h – 15 séances de 1h30

Sur inscription – Tarif : Versaillais : 155,03 € – Non Versaillais : 209,28 €

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



