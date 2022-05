Atelier Musique d’ensemble – Opération Rigodon, l’évènement Librairie la Palpitante,Mens (38)

Librairie la Palpitante, Mens (38), le samedi 7 mai à 14:30

*![](https://ci5.googleusercontent.com/proxy/lVx9L-LJwzQU1_gNrUBjhkIccpHphSu9Cjw_W4sYmcOkABuVWkHvjpy2fz0UyVNkuIwXaApqu-_fUV7RrCnuKg1kw4AwZZHjs37VCi9ld2ZLuz0pdpReu3WFWt4gAXYIAxvgVw1e5stYD29ZsI1v4ecWKSb3fA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/8c4ceb2f-0aba-138f-0171-5b77d3895b7d.jpg)* *L’interprétation en jouant*Travail de jeu d’ensemble, tous instruments, à partir du [répertoire du Grand Orphéon](https://cmtra.us6.list-manage.com/track/click?u=704e18ea386883ba2a34333f1&id=7b3a91d912&e=18acc98661). 3 morceaux proposés : – 1 – LOS DEBRAHLAS DE LAYO / Rigodon du Champsaur – 2 – RIGODON DE REMOLLON / Rigodon du Dauphiné, Gapençais – 3 – Sous ta fenêtre / VALSE DE BRESSE [Billetterie ici](https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/billetterie-operation-rigodon-du-5-au-8-mai-2022) Retrouver le [programme complet](https://cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html) de l’évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai !*source : événement [Atelier Musique d’ensemble – Opération Rigodon, l’évènement](https://agendatrad.org/e/36377) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Hervé Faye et Jacques Mayoud Librairie la Palpitante,Mens (38) Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T17:30:00

