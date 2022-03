Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE, 2 avril 2022, Ferrieres-en-gatinais. Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine

CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE, le samedi 2 avril à 10:00

Vous avez entre 13 et 17 ans, vous êtes instrumentalistes ou chanteurs ayant au moins 3 ans de pratique (tous instruments acceptés), avec l’aide de musiciens professionnels, venez chanter ou jouer dans un groupe. Samedi 2 avril : 10 h – 13 h – Centre culturel de l’enfance, 4 rue de Verdun – Ferrières Entrée libre – Renseignement : 02 38 95 11 30 Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE 4 Avenue de Verdun, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu CENTRE CULTUREL DE L'ENFANCE Adresse 4 Avenue de Verdun, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville CENTRE CULTUREL DE L'ENFANCE Ferrieres-en-gatinais

CENTRE CULTUREL DE L'ENFANCE Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE 2022-04-02 was last modified: by Atelier musique actuelle – Concert Solidaire Ukraine CENTRE CULTUREL DE L’ENFANCE CENTRE CULTUREL DE L'ENFANCE 2 avril 2022 CENTRE CULTUREL DE L'ENFANCE Ferrieres-en-gatinais Ferrières-en-Gâtinais

Ferrieres-en-gatinais