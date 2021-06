Albi GMEA Albi, Tarn Atelier Musicircus GMEA Albi Catégories d’évènement: Albi

Atelier Musicircus GMEA, 16 août 2021-16 août 2021, Albi. Atelier Musicircus

du lundi 16 août au samedi 21 août à GMEA

[http://www.gmea.fr](http://www.gmea.fr)National de Création Musicale d’Albi -Tarn propose aux structures du Tarn accueillant des jeunes (6 à 13 ans de faire découvrir, à leurs adhérents, l’univers de John Cage, le compositeur emblématique des musiques expérimentales, en participant à des ateliers et un concert jeune public du duo Samuel Boré/Poline Renou. Plus d’infos : www.gmea.fr Organisé par le GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi -Tarn GMEA 4 rue Sainte Claire Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T13:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T13:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T13:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T13:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T13:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T13:30:00

