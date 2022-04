Atelier – Musiciens en herbe Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

le vendredi 29 avril à 15:00

Atelier ——- ### Musiciens en herbe Les compositeurs Romantique, tel Hector Berlioz, traduisaient et exprimaient en musique les passions humaines et les sentiments. À leur tour, les enfants apprennent à retranscrire des émotions et des ambiances sonores par le biais de la musique. Grâce à des jeux d’écoute et de rythme, ils mettent en place différents morceaux qui feront l’objet d’une restitution à la fin de l’atelier.

À partir de 6 ans | 5€ | Sur réservation

Tel Hector Berlioz, apprenez à retranscrire des émotions et des ambiances sonores par le biais de la musique. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

