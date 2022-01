Atelier musical pour tout-petits : ZIK Andlau, 16 février 2022, Andlau.

Atelier musical pour tout-petits : ZIK Andlau

2022-02-16 – 2022-02-16

Andlau Bas-Rhin

Mélanie Rougeux, compositrice et musicienne intervenante vous propose un moment de partage musical avec les tout-petits de 0 à 5 ans. L’objectif est de développer l’écoute de l’enfant, le plaisir d’entendre le son des instruments, les bruits du quotidien et celui de sa propre voix mêlée à d’autres. En duo, venez vous familiariser aux sons, les apprivoiser peu à peu pour en jouer et ainsi prendre plaisir à en créer de nouveaux. Un véritable moment de complicité à deux où la musique crée un lien rassurant.

Pour les enfants à partir de 3 mois

Andlau

